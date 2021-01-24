Сантьяго, , 05:58 — REGNUM Около 160 человек были эвакуированы в связи с мощным землетрясением магнитудой 7, которое произошло в районе Южных Шетландских островов на территории Чили. Об этом 24 января сообщает пресс-служба национального управления по чрезвычайным ситуациям республики Чили в Twitter.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в 210 км к востоку от научно-исследовательской антарктической базы Фрей. По данным управления по чрезвычайным ситуациям чилийского региона Магальянес, с базы Фрей было эвакуировано 80 человек, с базы О’Хиггинс — 40 человек, десять человек с базы Фильдес и 31 человек с базы Прат.

Кроме того, была проведена эвакуация персонала с пяти иностранных полярных баз, расположенных рядом с базой Фрей. Сообщается, что сотрудники российской полярной антарктической станции «Беллинсгаузен» не пострадали во время землетрясения, эвакуация полярников не проводилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе цунами в связи с землетрясением магнитудой 7 на территории Чили.