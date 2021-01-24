Сантьяго, , 05:11 — REGNUM Второе за сутки землетрясение магнитудой 5,8 произошло на территории Чили. Об этом 24 января сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 03:07 мск, очаг залегал на глубине около 111 км. Столица Чили, город Сантьяго, располагалась в 65 км на юго-запад от эпицентра землетрясения. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Также сообщается, что в антарктических районах Чили объявлена угроза цунами в связи с землетрясением магнитудой 7, которое произошло в районе Южных Шетландских островов. Более 160 человек было эвакуировано с чилийских антарктических баз. Эвакуация была проведена и с пяти иностранных баз.

Ранее ИА REGNUMсообщало о землетрясении магнитудой 7, которое произошло в Атлантическом океане в районе Южных Шетландских островов.

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