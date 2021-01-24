Сантьяго, , 04:06 — REGNUM В связи с землетрясением магнитудой 7, произошедшим в Атлантическом океане, угроза цунами объявлена в Чили. Об этом 24 января сообщает геологическая служба США.

Подземные толчки магнитудой 7 были зафиксированы сейсмологами в 02:36 мск в районе Южные Шетландские острова, которые располагаются в Атлантическом океане между Южной Америкой и Антарктидой. В 216 километрах от эпицентра землетрясения располагалась чилийская исследовательская станции Бернардо-О'Хиггинс.

Ближайший к эпицентру землетрясения чилийский город Пунта-Аренас с населением более 177 тыс. человек располагался в 1328 километрах на юго-восток. Очаг подземных толчков находился на глубине 9,6 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое произошло в Колумбии.

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