Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Житель американского штата Техас, участвовавший в беспорядках в центре Вашингтона, обвинён властями США в призывах к убийству сенатора в Twitter. Об этом 23 января сообщает агентство Associated Press (AP).

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Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) предполагают, что житель пригорода Далласа принимал активное участие в беспорядках, произошедших 6 января в Вашингтоне. По данным ФБР, житель штата Техас был в числе тех, кто штурмовал Капитолий.

Кроме того, следователи установили, что мужчина в своём Twitter разместил серию сообщений, в которых призывал убить члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Александрию Окасио-Кортес, которая известна своими либеральными взглядами.

Также было предварительно установлено, что житель Техаса публиковал угрозы в адрес сотрудника полиции Капитолия в Instagram. Адвокат задержанного заявил о его раскаянии в совершённых правонарушениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США предъявлены обвинения в организации беспорядков более 120 гражданам.

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