Каракас, , 02:35 — REGNUM Террористическая атака на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) произошла в Венесуэле. Об этом 23 января сообщил президент Республики Николас Мадуро в ходе выступления на своей странице в YouTube.

Нападение на газопровод в штате Ансоатеги на востоке страны спровоцировало сильный пожар. По словам главы государства, возгорание удалось взять под контроль рабочим Petróleos de Venezuela. Утечка газа была остановлена, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Президент Венесуэлы назвал организаторов теракта трусами и террористами и отметил, что их целью было нарушение поставок газа с местного нефтеперерабатывающего завода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Мадуро обвинил экс-президента США Дональда Трампа в желании убить его и уничтожить Венесуэлу.

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