Богота, , 01:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано сейсмологами в Колумбии. Об этом 24 января сообщает геологическая служба США.

Подземные толчки были зарегистрированы в 16:12 по местному времени (00:12 мск 24 января). Эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах на юго-восток от населённого пункта Нейва (проживает около 353 тыс. человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 40,8 км.

Как сообщает колумбийское издание Tiempo, подземные толчки ощущались и в более отдалённых населённых пунктах в департаментах Уила, Толима и Какета, а также в столице Колумбии, городе Богота. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в Перу магнитудой 5,5.

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