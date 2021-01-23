Львов, Украина, , 20:27 — REGNUM Во Львовской области Украины столкнулись автобус и поезд. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции региона на странице в соцсети Facebook.

ДТП произошло сегодня, 23 января, в селе Полянка Пустомытовского района. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал.

«Мужчина (48-летний львовянин) от полученных травм умер в больнице», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего).

Причины аварии пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 20 января во Львовской области Украины в результате автомобильной аварии получили травмы 13 военнослужащих ВСУ.

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