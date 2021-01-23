Донецк, , 20:13 — REGNUM Поселок шахты имени Гагарина на севере Горловки (Донецкая Народная Республика) обстреляли из минометов представители вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 23 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что украинские силовики вели обстрелы со стороны Дзержинска, который находится под контролем ВСУ. Всего по селу было выпущено пять мин калибром 120 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие в ДНР.

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