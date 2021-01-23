Киев, , 19:10 — REGNUM Суд в Харькове избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о пожаре в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек. Об этом 23 января сообщила пресс-служба управления областной полиции.

«Арендатору пансионата и его жене, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 человек погибли и 11 пострадали в результате пожара в доме престарелых в Харькове 21 января. Несколько человек сейчас лежат в больнице с ожогами. Возгорание, предположительно, могло произойти из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

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