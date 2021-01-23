Минск, , 18:16 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии задержали более 40 участников акций протеста, которые недовольны итогами президентских выборов в стране. Информация опубликована 23 января на сайте правозащитного центра «Весна».

В списке правозащитной организации на данный момент числятся 46 фамилий задержанных.

Отмечается, что в городе Минске были задержаны большинство участников локальных протестных акций. Также сообщается о задержаниях в Бресте и Молодечно.

Напомним, что локальные акции протеста, организованные оппозиционными силами, прошли в Минске и других городах страны 26 января.

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