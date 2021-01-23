Тюмень, , 18:14 — REGNUM В Тюменской области 23 января установилась экстремально морозная погода, местами свыше минус 40 градусов по Цельсию. На дорогах региона патрульными инспекторами были спасены свыше десяти человек, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Дорожный патруль Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Инспекторы спецвзвода дорожно-постовой службы ГИБДД помогли водителю грузовика на 102-м километре автодороги Тюмень-Омск. Обогрели и завели заглохнувший большегруз.

Утром съехал в кювет грузовик «Volvo», который вёз продовольствие в северные регионы. Инцидент произошёл на 474 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Госавтоинспекторы остановили другую фуру, обеспечив буксировку.

У другого грузовика вышел из строя двигатель. ЧП произошло также утром 23 января на на 102 километре автодороги Тюмень — Омск в Заводоуковском районе. Взвод ДПС помог завести двигатель с помощью генератора.

Отмечается, что дорожные полицейские несут круглосуточную службу на трассах Тюменской области. Они просят земляков и гостей региона без надобности не выезжать далеко от населённых пунктов в ближайшие дни. Напомним, синоптики обещают относительное потепление в регионе до 20-ти градусов мороза после 25 января.