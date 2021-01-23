Москва, 23 января 2021, 18:00 — REGNUM В Москве во время незаконных акций пострадали 39 правоохранителей, травмы не серьёзные. Об этом 23 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Из сотрудников правоохранительных органов пострадали 39 человек. Но травмы незначительные», — сказал источник.
Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители просили граждан разойтись, так как их акция не является согласованной. Однако несколько протестующих атаковали стражей порядка.
Ранее стало известно, что в Москве на Пушкинской площади, где сегодня, 23 января, собрались на несанкционированный митинг сторонники блогера Алексея Навального, атаковали сотрудников полиции, которые обеспечивают правопорядок.
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