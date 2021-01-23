Владивосток, , 17:22 — REGNUM Во Владивостоке после применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции возбудили два уголовных дела. Об этом 23 января сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, днём 23 января во время пресечения несанкционированной акции на улице Светланская было установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти.

Уголовные дела возбуждены по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Отмечается, что один из подозреваемых — 28-летний житель Владивостока — во время несанкционированной акции схватил сотрудника ОМОНа рукой за шею и попытался повалить на землю, нанеся ему не менее двух ударов руками в область головы и шеи. В настоящее время мужчина задержан.

Второй инцидент произошел возле дома 48 по улице Светланская, где неустановленный пока мужчина в медицинской маске нанес одному правоохранителю не менее трех ударов руками в область головы и тела, второму — не менее двух ударов в область головы. Злоумышленник скрылся в толпе.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции попросили граждан разойтись, так как их акция не является согласованной. Однако несколько протестующих атаковали стражей порядка.

Ранее стало известно, что в Москве на Пушкинской площади, где сегодня, 23 января, собрались на несанкционированный митинг сторонники блогера Алексея Навального, атаковали сотрудников полиции, которые обеспечивают правопорядок.