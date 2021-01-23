Харьков, Украина, , 15:11 — REGNUM В Харькове арендатору дома престарелых, в котором 21 января произошел пожар, унесший жизни 15 человек, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток, сообщает 23 января «112 Украина».

Согласно решению судьи Киевского районного суда Харькова, Вячеслав Кравченко, который обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, без права внесения залога останется под стражей до 21 марта 2021 года.

«Применить в отношении Кравченко Вячеслава меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 года включительно без определения залога», — сказано в судебном решении.

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Напомним, 21 января в результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли пятнадцать человек. Одиннадцать человек пострадали, некоторые из них были госпитализированы в медицинские учреждения с ожогами.