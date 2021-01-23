Харьков, Украина, 23 января 2021, 15:11 — REGNUM В Харькове арендатору дома престарелых, в котором 21 января произошел пожар, унесший жизни 15 человек, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток, сообщает 23 января «112 Украина».
Согласно решению судьи Киевского районного суда Харькова, Вячеслав Кравченко, который обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, без права внесения залога останется под стражей до 21 марта 2021 года.
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Напомним, 21 января в результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли пятнадцать человек. Одиннадцать человек пострадали, некоторые из них были госпитализированы в медицинские учреждения с ожогами.