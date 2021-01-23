Москва, , 15:09 — REGNUM Двое подозреваемых в убийстве жениха и его брата на свадьбе в деревне Власово в Новой Москве задержаны. Об этом 23 января сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержаны двое подозреваемых в убийстве, которые проверяются на причастность к данному преступлению», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек на свадьбе в Москве.

Напомним, 22 января 2021 года во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы, между гостями произошёл конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте.