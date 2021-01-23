Бишкек, , 14:42 — REGNUM Самолёт Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Бишкек — Екатеринбург 23 января совершил аварийную посадку в международном аэропорту «Манас», сообщает 23 января АКИpress.

Борт прибыл 23 января днем из Красноярска, а в 14:00 по местному времени без пассажиров авиалайнер вылетел из Бишкека в Екатеринбург. Спустя двенадцать минут после вылета пилоты заметили в кабине дым. В связи с этим было принято решение вернуться в аэропорт «Манас».

По предварительной информации пострадавших в результате произошедшего нет, до выяснения причин ЧП самолет не будет допущен к полетам.

Агентство гражданской авиации создало комиссию для выяснения причин задымления.