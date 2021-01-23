Павлоград, Украина, , 14:16 — REGNUM В городе Павлоград Днепропетровской области в результате пожара в общежитии пострадали три человека, сообщили 23 января в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины по области.

Сообщение о пожаре в одной из комнат общежития на улице Заводской поступило 23 января в 09:00 (10:00 мск). По прибытию на место ЧП, спасатели зафиксировали пожар в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажного здания. Из-за сильного задымления спасатели приступили к эвакуации жителей.

Пожар был ликвидирован в 09:38 (10:38 мск). В результате пострадали три человека, которые были госпитализированы в местную больницу для прохождения интенсивного лечения. Огонем было уничтожено имущество на площади пятнадцать квадратных метров.

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Напомним, в Харькове 21 января в работавшем нелегально доме престарелых произошел пожар, унесший жизни пятнадцати человек.