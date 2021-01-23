Донецк, , 13:31 — REGNUM В Донецкой Народной Республике в результате применения вооруженными силами Украины ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб военнослужащий Народной Милиции ДНР, сообщили 23 января в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

«Сегодня в 11:40 вооруженные формирования Украины, используя ударный БПЛА, нанесли удар по позициям Народной милиции ДНР в районе н.п. Старомихайловка. В результате сброса взрывного устройства погиб защитник нашей Республики», — сообщает источник.

В представительстве ДНР в СЦКК также констатировали ежедневное ухудшение обстановки на линии соприкосновения и активизацию боевых действий на всех направлениях.

Украинскую сторону также призвали прекратить вооруженные провокации.

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