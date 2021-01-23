Гюмри, Армения, , 11:57 — REGNUM В результате произошедшего в Гюмри ДТП погиб один военнослужащий России, в настоящее время ведется проверка по данному факту. Об этом 23 января сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

«Командование гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри (Республика Армения) с участием военнослужащего по контракту российской военной базы», — заявили в пресс-службе.

Также уточняется, что, согласно доклада с места происшествия, 23 января примерно 05:30 мск российский военнослужащий по контракту, который находился в отпуске, находясь за рулем личного автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованный в неположенном месте на обочине грузовой прицеп.

«В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте», — заключили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января представители российских миротворческих сил сопроводили колонну с 87 беженцами, вернувшимися из Еревана в Степанакерт.