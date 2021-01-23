Старооскольский район, , 12:41 — REGNUM Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в отношении собственника бывшей насосной станции в селе Сорокино Старооскольского городского округа Белгородской области. При пожаре на объекте погибли два человека, в том числе начальник пожарного караула, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

58-летний житель Старого Оскола является собственником станции 1-го подъёма с водозаборным сооружением с 2012 года. Насосная станция длительное время не использовалась по назначению и сейчас переоборудована под подсобное помещение для организованной рядом базы отдыха, в одной из частей которого проживал охранник. После ликвидации очага возгорания 20 января начальник пожарного караула с напарником проводили обход здания. В задымлённом помещении спасатель не заметил технологический колодец, упал в него и получил травмы, несовместимые с жизнью. Подозреваемый не предупредил пожарных о колодце, который в открытом состоянии не отвечал требованиям безопасности.

У собственника изъяты правоустанавливающие документы на помещение. Материал в отношении погибшего сторожа будет выделен в отдельное производство.

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