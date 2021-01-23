Золотое, ЛНР, 23 января 2021, 11:15 — REGNUM Вооруженные силы Украины продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах, на оккупированной Украиной части Луганской Народной Республики, сообщили 23 января в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Так, один БТР-70 был размещен в жилом районе населенного пункта Золотое-1 (зона ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ).
Кроме того, размещение одного БТР-80 и двух боевых бронированных машин было зафиксировано в хозяйственной постройке на окраине населенного пункта Счастье (зона ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ).
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