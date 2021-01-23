Скопинский район, Рязанская область, , 12:31 — REGNUM Автомобиль «Газель» и ВАЗ-21 140 столкнулись утром 23 января в Скопинском районе Рязанской области. В результате аварии на месте погибли два человека, жители Астраханской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 06:45 на 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий». 37-летний рязанец на «Газели» столкнулся с легковушкой, в которой ехали жители Астраханской области. Водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте.

С травмами госпитализированы водитель и 26-летний пассажир «Газели». Обстоятельства аварии уточняются.