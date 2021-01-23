Чита, , 10:47 — REGNUM В Чите (Забайкальский край) сотрудники полиции попросили немногочисленных сторонников блогера Алексея Навального, собравшихся в центре города, разойтись и предоставили им время на исполнение законных требований правоохранительных органов. Об этом сегодня, 23 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в Чите на площади Ленина собрались немногочисленные сторонники Навального. Их собрание не было санкционировано властями. Организаторам были согласованы другие площадки для проведения массовой акции, но протестующие все равно решили нарушить закон и пришли на площадь Ленина.

Стражи порядка попросили их разойтись. Полковник полиции обратился к митингующим и с просьбой прекратить несанкционированную акции и дал им время на исполнение законных требований сотрудников полиции.

В ответ протестующие бросили в стражей порядка дымовую шашку. К счастью, её удалось быстро затоптать. Никто не пострадал.