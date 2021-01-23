Киев, , 10:49 — REGNUM На Украине сотрудник Национального института рака подозревается в хищениях лекарственных препаратов, а также инструментов для проведения хирургических вмешательств на сумму более десяти миллионов гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры украинской столицы.

Материально ответственному лицу института по факту присвоения лекарств и иных материальных ценностей в особо крупных размерах объявлено обвинение по части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В материалах следствия указано, что подозреваемый в сговоре с неустановленными лицами за 2019−2020 годы неоднократно совершал присвоение лекарств, инструментов и приборов для проведения хирургических вмешательств, а также других материальных ценностей.

«В результате противоправных действий подозреваемого Институту нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн ($355 240), что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации», — уточнили в прокуратуре.

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