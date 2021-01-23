Владивосток, , 10:21 — REGNUM Во Владивостоке один из протестующих напал на сотрудников полиции. Об этом сегодня, 23 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что во Владивостоке небольшая группа граждан устроила несанкционированную акцию протеста. Среди собравшихся есть сторонники блогера Алексея Навального.

Сотрудники полиции попросили граждан разойтись, так как их акция не является согласованной. Однако протестующие атаковали стражей порядка. Один из активистов с разбега набросился на сотрудников правоохранительных органов. Тем пришлось блокировать его и задержать. При этом спецсредства применены не были.

Немногочисленные акции в поддержку Навального проходят и в других городах России, однако все они являются несогласованными.