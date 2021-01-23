Курган, , 10:16 — REGNUM В Курганской области на станции Каясан поезд сбил женщину. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Трагедия произошла 22 января 2021 года. Жительница Челябинской области переходила железнодорожные пути на курганской станции, поскользнулась, упала в колею и была сбита локомотивом грузового поезда. Женщина скончалась на месте происшествия.

Курганская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в момент происшествия.