Донецк, , 09:56 — REGNUM Вооруженные силы Украины семь раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 января в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты «6/7»), Яковлевка, Веселое, Ленинское.

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По указанным населенным пунктам был выпущен 41 боевой припас: 32 гранаты из гранатомета АГС, девять — из подствольного гранатомета. Также были зафиксированы обстрелы из стрелкового оружия.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ восемь раз нарушили перемирие в ДНР. По территории республики были выпущены 64 единицы боеприпасов.