Тирана, , 05:17 — REGNUM Военная метеорологическая служба Албании 22 января сообщила о том, что до 26 января в стране ожидается неустойчивая погода и обильные осадки, что может привести к риску затопления нескольких зон страны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, наибольшему риску затопления подвергнется северо-запад и юг страны, где осадки будут наиболее интенсивными и будут идти непрерывно по 6−12 часов, что может привести к разливу рек Дрины, Буны и Вьосы.

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Ожидается, что снегопад в стране будет сопровождаться порывами ветра, которые в прибрежных зонах будут достигать скорости 25−30 метров в секунду.

Напомним, с 6 по 11 января обильные осадки — снег с дождем — уже привели к разливу горных рек и затоплению нескольких районов Албании и Косово.

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