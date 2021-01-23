Богота, , 04:04 — REGNUM На востоке Колумбии неизвестные взорвали участок нефтепровода. Об этом 22 января сообщает телеканал Caracol.

Взрыв, который нарушил работу нефтепровода в муниципалитете Саравена (департамент Араука на востоке страны), произошёл днём 22 января. При взрыве никто не пострадал.

Взрывное устройство было установлено неизвестными, личности которых в настоящее время устанавливаются правоохранителями. Власти предполагают, что подрыв нефтепровода могли совершить члены повстанческих организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября, при столкновении между двумя группами повстанцев на западе Колумбии, погибло не менее шести человек. У одного из участников произошедшего, которого удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов, было обнаружено и изъято большое количество боеприпасов и наркотических веществ.

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