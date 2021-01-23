Москва, , 03:09 — REGNUM Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек на свадьбе в Москве. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе столичного главного следственного управления СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «убийство двух и более лиц» и «незаконное хранение оружия», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрельба произошла в загородном клубе на территории Новой Москвы. Между гостями разгорелся конфликт, после чего один из них застрелил жениха и его брата. Стрелявший скрылся с места преступления, сейчас его ищут.

По информации в СМИ, неизвестный произвёл шесть или семь выстрелов из малокалиберного оружия. Оба убитых — уроженцы Молдавии — имели российское гражданство. На месте происшествия работает полиция.