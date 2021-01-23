Сан-Диего, США, , 02:35 — REGNUM Гражданин России Кирилл Фирсов согласился на сделку со следствием и признал свою вину в киберпреступлениях, совершённых на территории США. Об этом сообщили в пресс-службе департамента юстиции по южному округу штата Калифорния.

«Русский хакер признал себя виновным в администрировании сайта, обслуживающего преступников», — говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с этим признанием, Фирсов с 2013 года администрировал сайт, на котором продавалась украденная информация о кредитных картах и другие персональные данные. Общий объём продаж с этого сайта превысил $17 млн. Отмечается, что агенты ФБР выявили преступную схему и задержали кибермошенника после совершения «контрольной закупки» на $20.

«Это был универсальный магазин для преступников, — сказал прокурор США Роберт Брюэр. — Киберпреступность — одна из самых распространенных угроз, с которыми сталкивается наша страна».

Судья Синтия Башант должна вынести приговор Фирсову 12 апреля 2021 года.