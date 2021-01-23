Калгари, Канада, , 01:48 — REGNUM Сработавшая в кабине пилотов аварийная лампочка не позволила совершить рейс пассажирскому авиалайнеру Boeing 737 MAX в канадском городе Калгари, передает телеканал СBC.

Самолет принадлежит авиакомпании West jet. Он должен был направиться в Торонто. В результате осмотра воздушного судна выяснилось, что самолет исправен. Однако вылет разрешать не стали, а решили подготовить лайнер к другому рейсу, запланированному на 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM 19 января глава Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) Патрик Кай заявил, что в ближайшее время его ведомство выдаст разрешение на полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве ЕС.

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