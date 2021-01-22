Краснодар, , 22:15 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в супермаркете в Краснодаре после взрыва на цветочном рынке, локализован, сообщили 22 января в региональном управлении МЧС РФ.

Пожар вспыхнул в 20:26 (время местное) в супермаркете, расположенном напротив дома по ул. Владислава Посадского.

«Один человек погиб, двое пострадали», — сообщили в управлении. К настоящему моменту пожар локализован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл из-за разгерметизации баллона с газом на рынке.

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