Краснодар, 22 января 2021, 22:15 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в супермаркете в Краснодаре после взрыва на цветочном рынке, локализован, сообщили 22 января в региональном управлении МЧС РФ.
Пожар вспыхнул в 20:26 (время местное) в супермаркете, расположенном напротив дома по ул. Владислава Посадского.
«Один человек погиб, двое пострадали», — сообщили в управлении. К настоящему моменту пожар локализован.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл из-за разгерметизации баллона с газом на рынке.
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