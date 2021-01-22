Альби, , 20:32 — REGNUM Несколько полицейских в главном городе департамента Тарн Альби попали под залпы фейерверков после того, как попытались арестовать нападавших. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает BFM TV.

Как уточняют журналисты, трое из пострадавших полицейских получили ожоги.

В связи с происшествием Национальный профсоюз полиции Франции потребовал «ввести контроль над продажей опасных фейерверков» и осудил «безнаказанность негодяев, которые могут получить несущественное наказание, которое их не пугает».

Как сообщает ИА REGNUM, 21 января во французском городе Тулуза женщина спровоцировала три последовательных автомобильных аварии, в результате которых были ранены три велосипедиста, один из которых вскоре скончался.

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