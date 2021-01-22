Кострома, , 19:41 — REGNUM Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о поставках просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких из Костромы — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Директору фирмы ООО «НПФ Костромская Медтехника — Сервис» и коммерческому директору ООО «НПФ «Костромская Медтехника» предъявили обвинение по двум уголовным статьям — п. «а» ч.2 статьи 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, уголовное дело по факту сбыта аппаратов ИВЛ с истёкшим сроком годности было возбуждено в 2020 году. Внимание правоохранителей привлёк скандал с завозом 387 некачественных аппаратов марки «ФАЗА-5НР» в больницы Московской и Владимирской области. В ходе расследования сотрудники МВД и ФСБ вышли на первичных продавцов оборудования и в конце апреля 2020 года изъяли 1,5 тысячи просроченных ИВЛ при обысках в Московской, Костромской и Свердловской областях. Общую стоимость изделий оценили в 700 млн рублей. Обвиняемые знали, что аппараты попадут в больницы и могут нанести вред жизни и здоровью людей.

Рассматривать уголовное дело против костромичей будет Ленинский районный суд города Владимира. Заседание суда ещё не назначено.

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