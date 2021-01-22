Магас, , 19:05 — REGNUM В Ингушетии зафиксирован случай смерти пациентки частной клиники, оказывавшей услуги по коррекции фигуры. Женщине стало плохо во время операции по липосакции. В крайне тяжелом состоянии 49-летнюю пациентку пытались перевезти в больницу, однако по дороге она скончалась, сообщили 22 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

Клиника, в которой произошло ЧП, находится в городе Назрани. В отношении действий сотрудников частной медорганизации «Вип-Клиник Амина» была проведена проверка, которая показала, что «медпроцедура была проведена в отсутствие необходимых условий, реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медицинскую помощь». Лицензии на осуществление липосакции у клиники не было, однако за процедуру с пострадавшей взяли 160 тыс. рублей.

В настоящее время по факту смерти пациентки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

В адрес гендиректора ООО «Вип-Клиник Амина» прокурор Назрани внес представление об устранении выявленных нарушений. Расследование уголовного дела продолжается.