Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 19:03 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске 22 января произошло несколько прорывов из-за лопнувших от мороза труб. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Один из прорывов труб в Ноябрьске Пресс-служба горадминистрации Ноябрьска

Один из прорывов обрёл критические масштабы — была затоплена автомобильная дорога. В социальных сетях появилась информация о провалившемся в лужу с кипятком такси. Однако, как сообщает горадминистрация Ноябрьска, данная информация не соответствуют действительности.

«Все места разлива теплоносителя на контроле у городских властей и «Энерго-Газ-Ноябрьск». Все они огорожены, выставлены предупреждающие знаки», — сообщают в мэрии.

Отмечается, что в 40-градусный мороз дома 48 и 50 по улице Ленина на время ликвидации большого прорыва остались без тепла.