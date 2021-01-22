Лондон, 22 января 2021, 18:55 — REGNUM Британские пограничники перехватили почти тонну кокаина, спрятанного в контейнере с колумбийскими бананами, сообщает 22 января BBC News.
Партию наркотиков весом 946 кг нашли на борту судна, которое пришвартовалось в порту Саутгемптона. Груз из Колумбии следовал в бельгийский город-порт Антверпен.
Детали оперции не сообщаются. Информации о задержанных контрабандистах пока нет.
Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградского солдата отправили в колонию за производство наркотиков