Мурманск, , 18:34 — REGNUM Авиакомпания «Победа» отсудила у пассажирки рейса «Мурманск-Москва» 213 тысяч рублей за курение на борту воздушного судна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судов Мурманской области.

По данным ведомства, после того, как женщина была замечена за курением в туалете, старший бортпроводник стал оформлять документы по поводу нарушения. Однако женщина закурила повторно и уже тогда командир судна принял решение о вынужденной посадке на ближайший запасной аэродром Петрозаводска. Там нарушительницу сняли с борта сотрудники полиции.

В столице Карелии женщина заплатила штраф 500 рублей. Однако из-за вынужденной посадки авиакомпания понесла убытки в размере 212 966 рублей. В эту сумму вошли дополнительный расход топлива, сборы и обслуживание в аэропорту Петрозаводска, расходы на увеличение летного времени.

Суд принял сторону авиакомпании и постановил взыскать с нарушительницы указанную сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году авиакомпанию «Победа» уличили в неосновательном обогащении на 32 млн рублей.