Ярославль, , 18:28 — REGNUM 26-летнюю жительницу Ярославля обвиняют в оставлении в опасности малышей 1 и 3 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Ребенок в окне дома на Кавказской Yarnews.net

Происшествие случилось в августе 2020 года на улице Кавказская в Заволжском районе Ярославля. Случайные прохожие увидели маленького ребенка, сидевшего на подоконнике, и вызвали полицию. Позже выяснилось, что двое детей находились в квартире без присмотра взрослых.

«Установлено, что мать оставляла детей (2017 г.р. и 2019 г.р.) дома без присмотра, в результате один из детей сидел на подоконнике открытого окна на 4-м этаже многоквартирного жилого дома. Прокуратурой района в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен материал проверки для принятия процессуального решения. По итогам его рассмотрения в отношении матери несовершеннолетних возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что 26-летняя ярославна не только не следила за детьми, но и подворовывала.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с июля по сентябрь 2020 года обвиняемая неоднократно совершала хищения сливочного масла из продуктовых магазинов. В разные дни, проходя мимо кассовой зоны, она выносила от 6 до 26 упаковок сливочного масла. Иных товаров не забирала. Похищенное реализовывала на Заволжском рынке», — уточнили в прокуратуре.

В отношении женщины возбудили второе уголовное дело по статье «Кража». Теперь ее судьбу решит Заволжский районный суд. Детей у матери забрали еще в августе, сейчас они находятся в доме ребенка в Ярославле.