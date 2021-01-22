Норильск, Красноярский край, , 18:27 — REGNUM Главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей гибель троих человек под лавиной в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 января в Следственном комитете РФ.

Завалы после схода лавины в Норильке Krk.sledcom.ru

По предварительной версии следствия, в 2018 году сотрудник администрации провёл проверку использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Ранее на этом участке 45-летний мужчина самовольно возвёл жилой дом.

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По результатам проверки сотрудник администрации составил и подписал акт. В нём он отразил ложную информацию о том, что указанный земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества. В результате самовольно возведённую постройку не снесли.

8 января 2021 года самовольно построенный дом был разрушен снежной лавиной.

Как сообщало ИА REGNUM, под снежной лавиной в Норильске погибла целая семья — 45-летний хозяин дома, его жена и маленький ребёнок. Их 14-летний сын выжил, но получил серьёзные травмы.

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Следствие настаивает на необходимости домашнего ареста главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска.

Напомним, продолжается расследование уголовного дела в отношении троих оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы Норильска и начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Они находятся под домашним арестом.

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Двоим оперативным дежурным и начальнику управления предъявлено обвинение. Ещё одному оперативному дежурному обвинение предъявят в ближайшее время.

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