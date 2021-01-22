Когалым, Югра, , 18:12 — REGNUM В Югре 47-летний житель Когалыма подозревается в истязании двух своих несовершеннолетних дочерей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствие полагает, что в период с июля по октябрь 2020 года подозреваемый неоднократно применял насилие к своим дочерям 11 и 12 лет. Он избивал девочек за низкие оценки в школе, невыполнение уроков и работы по дому, а также длительное пользование мобильным телефоном.

Гражданин подозревается в совершении преступления по пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»).

Отмечается, что ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и угрозу убийством.