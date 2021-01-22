Югорск, Югра, , 18:01 — REGNUM В одном из домов Югорска (ХМАО) при пожаре погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По факту организована доследственная проверка.

Предварительно установлено, что выгорела одна комната в доме на ул. Мира города Югорска. При ликвидации огня обнаружено тело 41-летнего жильца, ещё один житель дома 64 лет скончался от отравления угарным газом.

Причина пожара в настоящее время устанавливается. Предварительно возгорание произошло из-за неосторожного обращения с источником огня.