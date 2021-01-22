Оренбург, , 17:11 — REGNUM В Оренбургской области три человека погибли из-за столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла днём 22 января на дороге между посёлками Ударник и Кума. Машины Hyundai Solaris и Toyota Platz столкнулись и загорелись. Погибли оба водителя и пассажирка Hyundai.

По данным регионального управления МЧС, столкновение было лобовым. Прибывшие пожарные смогли оперативно потушить пламя.