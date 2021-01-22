Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2020 году зафиксирован резкий рост количества самоубийств среди несовершеннолетних. Если в 2019 году было зарегистрировано три летальных случая суицида среди детей, то в 2020 году свели счеты с жизнью не менее 16 несовершеннолетних. Об этом 22 января рассказала уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурга Анна Митянина, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, соответствующую информацию в аппарат омбудсмена предоставили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В Петербурге за весь 2019 год в следственных подразделениях ГСУ СКР по СПб было зарегистрировано 127 сообщений о суицидальных попытках несовершеннолетних. Однако только за девять месяцев 2020 года их число уже составило 120 (полные данные за 2020 год будут известны позже).

«При этом, если за весь 2019 год в результате самоубийств погибло три ребенка, то только за шесть месяцев 2020 года — уже шесть, а за девять месяцев — 10. Более того, в четвертом квартале 2020 года число оконченных детски суицидов возросло до 16», — зачитала Митянина данные из справки ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Согласно заключению специалистов, проанализировавших детские суициды в Петербурге, причины в каждом случае были разные, но все они были обусловлены теми или иными психологическими проблемами у детей, а также употреблением алкоголя или наркотических веществ.

Также Анна Митянина отметила, что на детский телефон доверия в центре восстановительного лечения «Детская психиатрия» ежегодно поступает около 300 телефонных звонков от детей, которые имеют суицидальные мысли. В 2019 и 2020 годах число таких обращений также значительно выросло.

Напомним, в середине января петербургские правоохранители из разных ведомств спасли от самоубийства троих девочек-подростков. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о доведении до самоубийства.

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