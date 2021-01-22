Киев, , 17:03 — REGNUM Состояние четырех из пяти человек, пострадавших накануне во время пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове, удовлетворительное.

Пожар в доме престарелых в Харькове Mvs.gov.ua

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Об этом сегодня, 22 января, на брифинге сообщил главный врач городской больницы №17, куда отправили пострадавших, Дмитрий Черепов.

По его словам, четверо пострадавших находятся на лечении в отделении паллиативной помощи.

«Жизням всех пострадавших ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме, ведь фактически они содержались в частном хосписе, а теперь находятся в хосписе коммунальной формы собственности. Поэтому весь необходимый в их состоянии уход они получают. Мы нашли их родственников, и контакт полностью налажен», — заявил Черепов.

Врач уточнил, что двое пострадавших — жители Харькова, один — из Харьковской области и еще один — из Донецкой.

Черепов уточнил, что пятый пострадавший во время пожара сейчас находится на лечении в ожоговом центре больницы скорой и неотложной медицинской помощи. У него диагностировано около 20% ожогов тела, его состояние — стабильно тяжелое, подчеркнул врач.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня МВД Украины объяснило, почему на пожаре в Харькове было так много жертв — 15 человек.