Спасский район, 22 января 2021, 17:47 — REGNUM Незаконная свалка с отходами 1-го класса опасности обнаружена в Спасском районе Рязанской области. У федеральной трассы М-5 «Урал» в районе станции Тысья неизвестные выбросили десятки ртутных, ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп.
Проверка показала, что свалка возникла 18 или 19 января. Помимо ламп, в составе которых содержатся тяжёлые металлы, злоумышленники выгрузили несколько пяти‑ и десятилитровых канистр с изопропиловым спиртом, формалином и другими опасными веществами. Общая площадь свалки составила 14 квадратных метров.
Прокуратура Спасского района направила материал для решения вопроса об уголовном преследовании. Незаконную свалку 22 января ликвидировала специализированная организация ООО «Спектр», сообщает издательство «Пресса».