Киев, , 16:38 — REGNUM В МВД пояснили, почему в ходе пожара, который произошел в нелегальном доме престарелых Харькове 21 января, оказалось так много жертв.

Дом престарелых после пожара. Харьков Kh.dsns.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар в доме престарелых в Харькове – трансляция»

Об этом президенту Зеленскому на совещании доложил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По прибытии спасателей на место пожара ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. также горит перекрытие между первым и вторым этажом… Огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами», — заявил силовик.

На совещании еще раз подчеркивалось, что дом престарелых работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности, и люди находились там нелегально.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе пожара погибли 15 человек, еще ряд пострадавших в тяжелом состоянии находится в больницах города. Правоохранители задержали четверых человек, причастных к организации деятельности пансионата.