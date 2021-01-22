Элиста, , 16:23 — REGNUM В Элисте проведена проверка по факту появившейся в социальных сетях информации о загрязнении пруда «Колонский» реагентами. О результатах инспекции ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Республики Калмыкия.

На территории места отдыха обнаружены сугробы снега. Однако какие-либо химические реагенты в ходе коммунальных работ не использовались. В адрес главы администрации Элисты было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Снег вывезен с территории пруда.

Что касается санитарно-химических показателей воды, то они соответствуют предыдущему исследованию, проведённому специалистами в июне 2020 года.