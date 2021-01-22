Элиста, , 16:15 — REGNUM Элистинский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции за смертельное ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что авария произошла ранним утром 12 октября 2019 года на улице Ленина в Элисте. Полицейский, находясь в состоянии опьянения, сел за руль Mercedes-benz 350ML, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2109. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли. Водитель иномарки с места преступления скрылся.

Свою вину бывший полицейский не признал. Ему назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Частично удовлетворены исковые требования потерпевших в части компенсации морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.